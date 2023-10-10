اتفرج : آثار قصف عسقلان .. وانطلاق صواريخ من جنوب لبنان والاحتلال يرد

انت الأن تتابع خبراتفرج : آثار قصف عسقلان .. وانطلاق صواريخ من جنوب لبنان والاحتلال يرد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلاميّة أنّ نحو صواريخ وقذائف صاروخيّة تمّ إطلاقها من جنوب لبنان (قرب منطقة عرب العرامشة، وقرب الظهيرة) على منطقة الجليل بالتزامن مع دفعة هائلة من الصواريخ أطلقتها المقاومة إلى عسقلان المحتلّة، والاحتلال يرد بإطلاق المدفعيّة.

وذكرت مصادر أنّ هذه الدفعة من الصواريخ تقدّر بالمئات، وأنّها غير مسبوقة في تاريخ المقاومة، وأنّه لا يمكن إحصاءها. فيما أفادت القناة 14 الإسرائيليّة بوقوع إصابات وحرائق في عسقلان.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها في تيليجرام، "إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى".