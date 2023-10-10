انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعلق الدراسة حتى الخميس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن السلطات قررت تعليق التعليم في جميع المؤسسات التعليمية بإسرائيل، حتى الخميس المقبل.

يأتي هذا في اعقاب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إن عدد القتلى في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وباقي الفصائل الفلسطينية على إسرائيل ومستوطنات غلاف غزة، ارتفع إلى أكثر من 1000 قتيل.

وكانت مواقع تواصل إسرائيلية قد بثت مشاهد مصورة لتساقط صواريخ المقاومة الفلسطينية في محيط عسقلان، وذلك بعد انتهاء مهلة كتائب عز الدين القسام لقصف المدينة.