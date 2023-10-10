انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعترف بـ15 صاروخًا من لبنان .. وصاروخ يصيب ناقلة جند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 15 صاروخًا من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل، فيما ذكرت قوات اليونيفيل الأممية أنها تملك معلومات تفيد بإطلاق صواريخ على الداخل الإسرائيلي من مدينة صور جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر أوليّة أنّه تمّ إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه ناقلة جند لجيش الاحتلال في "أفيفيم" قرب حدود لبنان.

ودعت الخارجية الأميركية رعاياها في لبنان إلى تجنب السفر لمنطقة الحدود مع إسرائيل، وكانت مصادر اعلامية قد تحدثت عن اطلاق صواريخ من سهل القليلة جنوبي لبنان، باتجاه الجليل الغربي.

في المقابل، قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يرد بالمدفعية على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

كما تحدثت الإذاعة الإٍسرائيلية الرسمية إلى احتمال تسلل مسلحين من لبنان إلى شلومي بالجليل الغربي.