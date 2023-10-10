إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بأريحا

انت الأن تتابع خبر اصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات بأريحا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت مساء الثلاثاء، قرب مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالصدر والفخذ، تم نقلها لمستشفى أريحا الحكومي، فيما ذكرت مصادر طبية في أريحا، بأنه تم نقل إحدى الإصابات من مستشفى أريحا الحكومي إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، وأن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابتين ثانيتين.