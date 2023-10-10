بايدن يؤكد دعمه للاحتلال الإسرائيلي

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رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ناقش دعم دولة الاحتلال الإسرائيليّ في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية "لتوجيه الخطوات التالية"، حسب ما ذكرت رويترز.

وقال بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإدلاء بتصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل "تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل، وصد الأطراف المعتدية وحماية الأبرياء".