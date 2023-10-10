انت الأن تتابع خبر بالفيديو مشعل: الاحتلال يطبق سياسة الأرض المحروقة وأدعو للنفير العام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، في كلمةٍ له مساء الثلاثاء، إنّ "نتنياهو يطبق سياسة الأرض المحروقة لأنه أخذ ضوءًا أخضرَ أمريكيًا وصمتًا عربيًا".



وتابع مشعل: "غزة تستغيث بكم لنجدتها إغاثيًا وماليًا، وكل من يستطيع منكم أن يجاهد بالمال كما يجاهدون بأنفسهم"، كضيفًا "نحن أمام الحقيقة، وأقول بكل وضوح، هذه لحظة أن تنخرط الأمة في المعركة وأن نقاتل معًا".



وتساءل مشعل: "أين العلماء الذين يخرجون فتوى بوجوب القتال على أرض فلسطين، ماذا تنتظرون؟ أن يهدم الأقصى؟"، وقال: "أدعوكم في هذه اللحظة للنفير للجهاد، وحينما يرى العالم أن الأمة انتصرت للأقصى، وقوافل المجاهدين بدأت تذهب لتريق دمها من أجل فلسطين، سيتغير المشهد".