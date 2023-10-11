انت الأن تتابع خبر روسيا .. موقف دوليّ أكثر تقدمًا من أيّ وقتٍ مضى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليسَ كردِّ فعلٍ على اصطفافِ أوكرانيا تمامًا في صفّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ، وتزلّف رئيسها للولاياتِ المتحدة والأوربيين بوصفه المقاومة الفلسطينيّة بالـ(وقِحة)، لكنّ ذلك على ما يبدو يندرجُ تحتَ استمرارِ الحربِ الباردة بين الكرملين وواشنطن، والتي لم تعُد باردة أصلًا حينَ استطاعت واشنطن نقلها إلى السّاحة الأوكرانيّة.

وفي التفاصيل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في اتصالٍ مع نظيره التركيّ رجب طيب إردوغان (الذي يبدو أنّ علاقته تتعمّق جدًا بروسيا في الفترة الأخيرة) عن "قلقه إزاء الارتفاع الكارثي في حصيلة الضحايا المدنيين"، وأشار الكرملين في بيان أصدره عقب محادثات هاتفية أجراها الرئيسان إلى أنه "تم التشديد على التدهور الكبير للأوضاع في منطقة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، والتعبير عن قلق بالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف والارتفاع الكارثي في عدد الضحايا المدنيين"، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وسابقًا، الثلاثء أيضًا، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ الحرب بين "(الاحتلال) الإسرائيليّ وحركة حماس أظهرت فشل سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، مُعتبرًا أنّ "إقامة دولة فلسطينية أمر ضروري".

وصرح بوتين خلال اجتماع في الكرملين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، "هذا مثال واضح على فشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط"، متهمًا الولايات المتحدة بـ"احتكار تسوية النزاع، من دون أن تأخذ في الاعتبار إيجاد تسويات مقبولة للطرفين"، بل على العكس روجت لأفكارها الخاصة حول طريقة المضي قدمًا"، وتابع: "كانت تقوم بذلك كل مرة من دون مراعاة المصالح الأساسية للشعب الفلسطيني"، واعتبر أنّ "من الضروريّ تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة".