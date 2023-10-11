انت الأن تتابع خبر ما هي الملالة التي قال حزب الله إنّه استهدفها .. تعَرَّف واتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال حزبُ الله اللبنانيّ، إنّه استهدف ملالة عسكريّة إسرائيليّة قرب بلدة صلحا، وجاء في بيانٍ له:



"أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ‏

ردًأ على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت عددًا من نقاط المراقبة التابعة للمقاومة ‏الإسلامية، قام مجاهدونا مساء هذا اليوم (الثلاثاء) بإستهداف ملالة إسرائيلية من نوع زيلدا عند موقع ‏الصدح غرب بلدة صلحا (المستعمرة المسماة أفيفيم) بصاروخين موجّهين وتم إصابتها ‏وتدميرها بالكامل.‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار".

كما نشر الحزب، فيديو يوضح عملية الاستهداف، والملالة هي آلية عسكرية تستخدم لنقل الجند وتكون مصفّحة، والملالة كلمة يستخدمها اللبنانيون كثيرًا هي ناقلة الجند المدرعة، وهي أميركية الصّنع، ودخلت الخدمة في الجيش الأميركي في ستينيات القرن الماضي، واستعملها للمرة الأولى جيش فيتنام الجنوبية في حرب فيتنام. أما في الشرق الأوسط فقد استعملها الجيش الأردني في حرب "الأيام الستة في العام 1967"، ومن ثم دخلت الخدمة في بعض الجيوش العربية.