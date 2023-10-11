انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. حكياتُهُم بألْسِنتِهم .. مستوطِنة تروي ماذا قال لها جنودُ القسام .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظلّ مشاهد القتل لعشرات الأطفال والنّساء في المجازر التي يرتكبها الاحتلال، تبرزُ أخلاق المقاومة في التّعامل مع النساء والأطفال عن اقتحامها لعدد من مستوطنات غلاف غزّة، وهذه حكاياتُهم بألسُنِهم:

قالت "روتيم" من مستوطنة "كفار عزة" في لقاء مع القناة "12" العبرية، وترجمته "شبكة قدس الإخباريّة"، إن "أطفالها كانوا نائمين في بداية هجوم المقاومة على المستوطنات ثم دخلت معهم إلى الملجأ قبل أن يدخل المقاومون إلى منزلها"، وأضافت: "شعرت بالخوف وحاولت منعهم من الدخول عبر الاستحكام خلف باب الملجأ لكنهم نجحوا في الدخول، وعندما شاهدوني مع الأطفال، قالوا لي باللغة الإنجليزية لا تقلقي نحن مسلمون ولن نلحق بكم الأذى".



المستوطنة تروي أن عبارة المقاومة "فاجئتها وخففت التوتر لديها من جانب آخر"، حسب وصفها، وتتابع: "جلست مع طفلي ثم أحضر المقاتلون كرسيًا من غرفة الطعام وبقي أحدهم معنا طوال الوقت وتجول الآخرون في المنزل لمدة ساعتين"، وأضافت: "أحد المقاتلين رأى الموز على الطاولة فقال لي هل أستطيع أكل أحدها؟ قلت له نعم يمكنك ذلك".



وأكدت أن "مقاتلي المقاومة خرجوا من منزلها وأغلقوا الباب دون إلحاق الأذى بهم".



وكانَ وجه القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف، في بداية الحرب المقاتلين بعدم إلحاق الأذى بالمسنين أو الأطفال والنساء، وهو ما تؤكد الشهادات المتتالية التي ينشرها إعلام الاحتلال للمستوطنين في "غلاف غزة"، على التزام المقاومين به.



وفي سياق متصل، ظهرت في تقرير للقناة "12" العبرية عبارة كتبها مقاتلو القسام في مستوطنة اقتحموها تقول: "القسام لا يقتل الأطفال".