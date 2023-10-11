انت الأن تتابع خبر غزة تحت النار والكهرباء مهددة بالتوقف خلال ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعدما أصبحت شركة توليد الكهرباء في غزة مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء نفاد الوقود، وجه المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية.

من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية وسيارات الإسعاف، مؤكدا ان الطواقم الطبية تعمل في ظروف خطرة، وطالب الجهات الدولية بخطوات فاعلة لحمايتها.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر الأربعاء ارتفاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 21.

وأضافت الوزارة في بيان أنه، إضافة إلى الشهداء، سقط نحو 130 جريحا برصاص الاحتلال في الضفة الغربية منذ السبت الماضي.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته هاجمت أهدافا بحرية تابعة لحماس، مما أسفر على حد قوله عن مقتل غواص حاول التسلل إلى إسرائيل.

كما أشار إلى أن طائراته شنت غارات على 450 هدفا في حي الفرقان شمالي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ومقاتلاته الحربية قصفت ليلا أكثر من 200 هدف في حي الفرقان، في هجوم هو الثالث خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتجاوز مجموع أهدافها في أنحاء الحي وحده 450.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بنشر قائمة جديدة لقتلى قوات الاحتلال تضم أسماء 14 ضابطا وجنديا سقطوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، وبذلك يرتفع العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" إلى 169 ضابطا وجنديا.



على صعيد آخر، اتهم عضو الكونغرس الأمريكي روني جاكسون (عن ولاية تكساس)، حكومة الولايات المتحدة بالضلوع في تمويل حركة حماس بشكل غير مباشر.



ووافقت محكمة في تكساس على التماس عضو مجلس النواب الأمريكي روني جاكسون الذي يدعي أن الحكومة الأمريكية من خلال توجيه التمويل إلى قطاع غزة، ساهمت في تطوير حركة حماس.

وجاء في وثيقة للمحكمة أن المتهم الرئيسي في هذه القضية، هو الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

هذا وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث إلى وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الثلاثاء، وأكد مجددا دعم الولايات المتحدة الذي لا لبس فيه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".