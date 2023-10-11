انت الأن تتابع خبر 350 مفقوداً إسرائيلياً وطوفان الأقصى يرفع عدد القتلى والمصابين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء الحرب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان العدد المعلن لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 169 ضابطا وجنديا، ونشرت قائمة جديدة تضم أسماء 14 ضابطا وجنديا سقطوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي.

كما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 1200 والإصابات إلى 2900، وأضافت أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع تواصل المعارك مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية من جهة، واستمرار العثور على المزيد من الجثث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة من جهة أخرى.

هذا وجددت الطائرات الإسرائيلية غاراتها العنيفة على المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن حوالي 250 ألف فلسطيني نزحوا داخل غزة، معظمهم في مدارس الوكالة، ويعيشون ظروفا صعبة.