انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. مشاهد من اقتحام القسام لموقع عسكري إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ببث مشاهد من اقتحام مقاتليها موقع عين هبشور العسكري الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.

من ناحية ثانية، أطلق حزب الله صاروخين موجهين باتجاه موقع الظهيرة الإسرائيلي الحدودي جنوب لبنان، واحدث إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية جراء استهداف موقع حدودي بصاروخين موجهين.

وأشار موقع واللا الإسرائيلي ان هناك اصابات في صفوف الجيش نتيجة اطلاق صاروخ مضاد للدروع في عرب العرامشة على الحدود مع لبنان.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود، ويأتي ذلك بينما تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن الاشتباه في عملية تسلل بمنطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان.

وفي مستجدات الاحداث، استشهد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خان يونس جنوبي القطاع دون سابق إنذار وذلك بعد قصف إسرائيلي مكثّف على المدينة.