انت الأن تتابع خبر فيديو .. قتلى وجرحى بالاشتباكات بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا يزال التوتر يسيطر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الخامس على التوالي.

وفي مستجدات الاحداث، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق نيران مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه نقطة عسكرية على الحدود.

وتم استهداف موقع الضهيرة الإسرائيلي في جنوب لبنان بقذيفتين موجهتين، ومدفعية الجيش الإسرائيلي تقصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية، وذلك مع الحديث عن الاشتباه في عملية تسلل بمنطقة رأس الناقورة الحدودية مع لبنان.

هذا وأطلق حزب الله اللبناني صاروخين موجهين باتجاه موقع الضهيرة الإسرائيلي الحدودي جنوب لبنان، احدث إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ومن جانبه، أفاد موقع والا الإسرائيلي بوقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع في عرب العرامشة على الحدود مع لبنان.

وشاركت طائرات مسيّرة إسرائيلية في قصف مواقع داخل الأراضي اللبنانية، فيما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مواقع داخل الأراضي اللبنانية.

هذا وأصدر حزب الله اللبناني بيانا، الأربعاء، أكد فيه استهدافه موقع "الجرداح الإسرائيلي"مقابل منطقة الضهيرة بعدة صواريخ.

وأكد حزب الله سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح.

وقال إن المقاومة الإسلامية تؤكد مُجدّدًا أنها ستكون حاسمة في ردها على اعتداءات الاحتلال التي تستهدف "بلدنا وأمن شعبنا خاصة عندما تؤدي هذه الاعتداءات إلى سقوط الشهداء".

واشار مصدر عبري إلى ان حزب الله يدمر ناقلتين جند مدرعتين للجيش الإسرائيلي بصواريخ كورنيت على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال مسؤول أمني كبير للقناة 14 الإسرائيلية: الحدث الذي حدث للتو في الشمال يغير قواعد اللعبة.