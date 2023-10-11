1000 شهيد ونحو 5000 جريح في غزة

انت الأن تتابع خبر1000 شهيد ونحو 5000 جريح في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: 1000 شهيد ونحو 5000 جريح نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

من ناحية ثانية قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قطاع غزة منطقة عسكرية مغلقة والدخول إليها محظور تماما ويشكل خطرا أمنيا جسيما.

من جهتها قالت كتائب القسام إنها استهدفت مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمز في سماء المحافظة الوسطى بـ3 صواريخ "متبر1".

هذا وأطلقت المقاومة الفلسطينية، دفعة صاروخية من قطاع غزة واستهدفت مدينة عسقلان.

وقال الجيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات إنذار دوّت في الشمال للتحذير من ما أسماه تهديدات جوية محتملة من لبنان وسوريا.

وكانت القوات الإسرائيلية قصفت أطراف بلدتي الضهيرة و يارين جنوب لبنان الاربعاء، رداً على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان.