فلسطينيون يشيعون جثماني الشهيدين سباعنة في جنين

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رياض - احمد صلاح - شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة جنين، الأربعاء، جثماني الشهيدين الشابين محمود محمد محمود سباعنة (21 عاما)، وأحمد محمد مصطفى سباعنة (25 عاما) في بلدة قباطية جنوب جنين، اللذين ارتقيا مساء الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عند حاجز الجلمة شمال شرق جنين، تنديدا بالعدوان والمجازر التي تُرتكب بحق أبنا شعبنا في قطاع غزة والضفة.



ورفع المشيعون جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا فيهما شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في الضفة والقطاع، ومن ثم توجهوا إلى منزلي عائلتي الشهيدين، حيث ألقيت عليهما نظرة الوداع الأخيرة، قبل موارتهما الثرى.



وألقيت خلال التشييع كلمات دعا المتحدثون فيها إلى تعزيز الوحدة الوطنية، باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة التي بدأت بإجرامها منذ اليوم الأول لتوليها مهامها.



وأكدوا أن جرائم الاحتلال والمجازر التي تُرتكب بحق أهلنا في قطاع غزة لن تثني شعبنا وتخيفه، وسيستمر في النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



ونعت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية الشهيدين سباعنة، مؤكدة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة من حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق أبناء شعبنا.



وعم الإضراب الشامل منذ ساعات الصباح جنين ومخيمها وقباطية بدعوة من إقليم فتح، حدادا على شهداء قباطية وقطاع غزة.