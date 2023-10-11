القسام تصدر البلاغ رقم 7

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رياض - احمد صلاح - اصدرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية " حماس " بلاغاً عسكريا مهماً حمل الرقم 7 ، جاء فيه :



بلاغ عسكري رقم (7) صادر عن:

...::: كتائب الشهيد عز الدين القسام :::...



تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".



وإنه لجهاد نصر أو استشهاد،،،

كتائب الشهيد عز الدين القسام

الأربعاء 26 ربيع الأول 1445هـ

الموافق 11/10/2023م

الساعة 15:10