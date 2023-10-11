انت الأن تتابع خبر الأغذية العالمي يدعو إلى إنشاء ممرات إنسانية الى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الاربعاء، إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير ممر آمن، ودون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية.



وأطلق برنامج الأغذية العالمي عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية الذين يواجهون ظروفاً قاسية، وغير قادرين على الوصول إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية، بسبب العدوان المتواصل منذ السبت الماضي.



وأكد حاجته بشكل عاجل إلى القدرة على الدخول والتمويل للوصول إلى المحتاجين، موضحا أن هناك حاجة إلى ما مجموعه 17.3 مليون دولار أميركي في الأسابيع الأربعة المقبلة، لمعالجة هذا الوضع الحرج.



وأوضح أنه وزع بالتعاون مع "الأونروا" المواد الغذائية الجاهزة للأكل على 73,000 شخص، وتستمر عمليات التوزيع يوميًا للنازحين في الملاجئ في غزة، وسط مخاوف من نفاد الموارد الحيوية في المدينة مثل الغذاء والمياه والكهرباء، مع تضرر البنية التحتية بشدة، ما يعيق بشدة إنتاج الغذاء، وشبكات التوزيع.



وأشار إلى أنه بدأ توزيع التحويلات النقدية على 164,000 شخص في غزة والضفة الغربية، ويمكن استبدال القسائم الإلكترونية بالمواد الغذائية في المتاجر المحلية.



كما أعرب عن قلقه إزاء توافر المواد الغذائية في المتاجر المحلية مع نفاد الإمدادات، في الأيام القليلة المقبلة، وفي انتظار تجديد مخزونات الأغذية من خلال فتح الممرات الإنسانية.



ونوه إلى أنه سيقوم بتوزيع الغذاء على 300 ألف شخص في المجتمعات المضيفة، وإتاحة المنصات النقدية للشركاء في المجال الإنساني، موضحا أن جميع الحدود ونقاط التفتيش بين الضفة الغربية وغزة مغلقة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة من خلال منع دخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها.