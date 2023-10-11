انت الان تتابع خبر اتفرج .. القسام يوثّق بالفيديو أسر وقتل جنود للاحتلال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت كتائب القسام، الجناح المسلّح لحركة حماس، مشاهدَ من اقتحامِ كتائب القسام لموقع إسناد مدرع تابع لكتيبة "كيسوفيم" شرق محافظة خانيونس، وقتل وأسر من فيه، ضمن معركة طوفان القدس.

وتتواصل عمليّة طوفان القدس، وفق تأكيدات من إعلام الاحتلال، أنّه ولغاية الآن لم يستطع السيطرة على غلاف غزّة، وهذا ما كانت قالته المقاومة في بيانها رقم (7) الصادر ظهر الأربعاء، حيثُ أشارت "أنها تمكنت مساء (الثلاثاء) وصباح (الأربعاء) بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة صوفا".