انت الأن تتابع خبر اتفرج .. لحظة هرب وزير خارجية بريطانيا لحظة انطلاق إنذار الصواريخ والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أظهر مقطع فيديو، الأربعاء، لحظة هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي خلال وجوده في إحدى مستوطنات غلاف غزة، بعد انطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم صاروخي فلسطيني.

ووفقًا لبيان أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، في وقت سابق من الأربعاء، وصل كليفرلي إلى دولة الاحتلال الإسرائيليّ؛ "لإظهار التضامن مع الشعب الإسرائيلي في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس" على حدّ تعبير البيان.