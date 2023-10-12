انت الأن تتابع خبر السّرايا .. المعركة ستمتدّ إلى ساحات أخرى .. كلمة أبو حمزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، فجر الخميس، إنّ "المعركة تمتد إذْ لم تعد محصورةً في قطاع غزة فحسب".

وقال أبو حمزة خلال كلمة صوتية مسجّلة، إنّ "ساحاتٍ أخرى قد تنضم إلى المعركة قريبًا"، مشددًا أنّ بقعة النار "باتت تتسع"، وما حدث في جنوبي لبنان، "ما هو إلا نموذجٌ مصغرٌ".

ودعا أبو حمزة كتيبة جنين وعرين الأسود وكل الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى مواجهة الاحتلال. وتوعّد الاحتلال الإسرائيلي، بقوله: "جهّزنا لكم خارج فلسطين كما جهزنا في فلسطين، وما حدث في محيط غزّة سترونه في ساحاتٍ أخرى".