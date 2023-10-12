انت الأن تتابع خبر شهداء غزّة إلى 1200 .. وقصف الاحتلال متواصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية إلى 1200 شهيد والإصابات إلى 5600 منذ فجر السبت، وأضاف وكيل الوزارة يوسف أبو الريش في مؤتمر صحفي أن غالبية القتلى والإصابات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي وقت سابق الأربعاء أعلنت الوزارة أن المستشفيات في قطاع غزة باتت في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية، وأن الكثير الجرحى يتلقون العلاج على الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي، شنّ سلسلة غارات على قطاع غزة. إذْ إنّ الغارات الإسرائيلية تواصل استهداف، حي الكرامة شمال غرب غزة، والمنطقة الوسطى في القطاع، ومدينة رفح جنوب قطاع، وخان يونس وعلى الحدود الشرقية للقطاع.

كما أشار إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت شبكة الاتصالات في القطاع، في الوقت الذي يغرق فيه القطاع بالظلام الدامس.