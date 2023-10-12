انت الأن تتابع خبر نائبة من الليكود تطالب بضربة نووية تمحو غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت النائبة طالي غوطليف، من حزب الليكود الحاكِم حكومة بنيامين نتنياهو باستخدام الأسلحة النوويّة، التي يملكها الكيان من أجل شطب غزّة نهائيًا عن الخريطة، وفق ما جاء في تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعيّ (X)، تويتر سابقًا.

وفي هذا السياق ألقت مجلة (ناشيونال انترست) الأمريكيّة الضوء على الأسباب التي قد تدفع إسرائيل إلى استخدام السلاح النوويّ، مشيرةً إلى أنّ اسرائيل حافظت على رادعٍ نوويٍّ من أجل الحفاظ على توازن القوة ضد جيرانها.

وبرغم أنّ إسرائيل لا تقر بامتلاك ترسانة نووية، كشفت الرسائل المسربة من حساب وزير خارجية الولايات المتحدة السابق كولن باول، في عام 2016، العديد من الأسرار، كان آخرها حديثه عن أنّ إسرائيل تمتلك 200 صاروخ نووي.

ووفقًا للمصادر الأجنبيّة، تعتبر إسرائيل القوة النووية الخامسة في العالم، وذلك لحيازتها رؤوسًا نووية يمكن إطلاقها إلى مسافات تبلغ 1500 كيلومتر باستخدام صواريخها المسماة (أريحا)، إضافة للقنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجو.

وتشير التقديرات إلى أنّ الاحتلال يمتلك نحو مائتي قنبلة نووية، مع تأكيد بعض المصادر الغربية حيازتها أيضًا كميات كبيرة من اليورانيوم والبلوتونيوم تسمح لها بإنتاج 100 قنبلة نووية أخرى.

يُعتبر الملف النوويّ الإسرائيليّ من أكبر أسرار الحياة النووية في العصر الحالي، إذ رفضت إسرائيل منذ إنشائها أنْ تشملها عمليات التفتيش الدورية التي تجريها وكالة الطاقة الذرية على المنشآت النووية في العالم.

يذكر أنّ إسرائيل لم توقع على اتفاقية حظر الانتشار النووي، وتحرص على سياسية الغموض النوويّ، ولطالما بقيت صامته حيال حجم ترسانتها النووية أوْ حتى تأكيد امتلاكها لأسلحة نووية.

وقالت المجلة الأمريكية إنّ السيناريو الأكثر توقعًا لاستخدام الأسلحة النووية الإسرائيلية سيكون ردًا على هجومٍ نوويٍّ أجنبيٍّ، مؤكّدةً أنّ منظومة الدفاع الجويّ الإسرائيلية من أكثر الأنظمة تطورًا في العالم، ولذا من غير المتوقع ألّا تنجح دولة بخلاف دولة نووية كبرى في توجيه ضربةٍ أوليّةٍ ضد إسرائيل.

وأوضح التقرير أنّ أيّ هجومٍ نوويٍّ ضدّ إسرائيل سيقابل بضربة كارثية لا يمكن تصورها، وستكون أهداف الآلة العسكرية الإسرائيلية هي تدمير العدو كردٍ انتقاميٍّ.

وأضاف التقرير، أنّه إذا تيقنت إسرائيل أنّ هناك قوة معادية على وشك امتلاك أسلحة دمار شامل، فإنها قد تفكر في شنّ هجومٍ نوويٍّ وقائيٍّ.