انت الأن تتابع خبر دفاع مدني غزة: الاحتلال كرر استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل،الخميس، إن كوادر الدفاع المدني تعمل وفق الأولويات نتيجة قلة الإمكانيات، وتحاول الوصول إلى الأحياء تحت الأنقاض قبل الشهداء بعد ضربات للاحتلال الإسرائيلي على مبان للمدنيين في القطاع.



وأضاف، أن "هناك مئات الشهداء تحت الأنقاض والذين يصعب الوصول إليهم ، مشيرًا إلى أن استخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا بات شيئا متكررا في غارات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن قوات الاحتلال ما زالت تطلق صواريخ على الفلسطينيين الموجودين داخل منازلهم والذين هجّروا من المناطق التي فيها عمليات استهداف بشكل مباشر وجلسوا عند أقاربهم في المناطق القريبة من مركز قطاع غزة.



وأوضح بصل أن المشاهد "دامية" جراء استهداف منازل المدنيين بشكل مباشر على رؤوس أصحابها، وهناك عدد كبير من الفلسطينيين ما زالوا موجودين تحت الأنقاض.



"منذ صبيحة الخميس والطواقم موجودة في المناطق التي ربما نتوقع أن يكون فيها عدد من الأحياء الموجودين تحت الأنقاض، ونعمل وفق الأولوليات في هذه اللحظات نتيجة قلة الإمكانيات ونتيجة الواقع الذي يعيشه الدفاع المدني، ونحاول قدر الإمكان الوصول إلى الأحياء قبل الشهداء لكن هناك أيضا العدد الكبير من الشهداء الموجودين تحت الأنقاض والذين لم نتمكن حتى هذه اللحظة من الوصول إليهم"، وفق بصل.



وأضاف "في كل ساعة هناك 10 استهدافات وهذه الاستهدافات جلها استهدافات لمنازل مأهولة بالفلسطينيين، لذلك نحن نشاهد كوارث ونشاهد مجازر بكل ما تحمله الكلمة من معنى في قطاع غزة ويجب التدخل فورا لإيقاف هذه المجازر".