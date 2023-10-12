انت الأن تتابع خبر حماس: الاعلام الغربي يتستر على جرائم الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتبرت حركة حماس، الخميس، أن تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال، يؤكد زيف وكذب رواية الاحتلال الاسرائيلي.



كما قالت حماس إن الدلائل تؤكد احترام كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية قوانين الحرب والقانون الإنساني.



ويوم أمس الأربعاء نفت حماس في تصريح صحفي ما تداول بشأن استهدافها للأطفال، داعية وسائل الإعلام الغربية إلى تحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الصهيونية، على حد قولها.



واعتبرت حماس أن نقل وسائل إعلام غربية لأخبار مفادها أن حركة المقاومة الإسلامية قتلت أطفالا رضعا، وقطعت رؤوسهم واستهدفت مدنيين "سقوط إعلامي في محاولة للتستر على جرائم الاحتلال ومجازره التي يرتكبها ليل نهار في غزة".