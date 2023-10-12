انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقطع الماء والكهرباء عن أكثر من 5 آلاف معتقل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، مما وصفه كارثة حقيقة بواجهها أكثر من 5250 في سجون الاحتلال بعد قرار الاحتلال بقطع الكهرباء وقطع الماء عن أكبر السجون منذ أمس الأربعاء.



وقال النادي فبي بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان إجراءات انتقامية متصاعدة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال، إن قوات الاحتلال استمرت بغلق المقصف، وسحب المواد الغذائية وأدوات الطبخ المحدودة، التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام.