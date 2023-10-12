انت الأن تتابع خبر المجلس الاوروبي يدعو لايصال المساعدات الى غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس، إنه “يجب إيصال المواد الأساسية لمن هم في أصعب الأوضاع”، وذلك في معرض حديثه عن الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي.



جاء ذلك في منشور له على منصة “إكس”، مشاركا تغريدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد فيها الأخير على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة من المياه والكهرباء والمحروقات لقطاع غزة.



ونبه ميشيل على “أهمية إظهار الاحترام للقيم العالمية وكرامة الإنسان في كل مكان وزمان، وأن هذا ما يشكل أساس الاتحاد الأوروبي”.



وأضاف: “يجب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الدولية، ويجب إيصال المواد الأساسية لمن هم في أصعب الأوضاع”.



ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الإثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.​​​​​​​​​​​​​​