انت الان تتابع خبر الصحة الفلسطينية تحذّر من انهيار الوضع الصحي بغزة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، الخميس، من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية.



وذكرت كيلة أن عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.



من جهتها دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، ناقوس الخطر بشأن وضع قطاع الصحة في غزة، مؤكدة أنه على شارف الانهيار.