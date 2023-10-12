انت الان تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اقتحم مستوطنون متطرفون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحراسة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة بالقدس في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المواطنين والمصلين من الدخول إليه، والتواجد في محيطه.