انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا غزة الى 1354 شهيدا و6049 مصابا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت زارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 1354 شهيدا، و6049 مصابا.

يأتي هذا في ظل استمرار الاحتلال بقصف عدة مناطق في غزة وسط تحذيرات وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، من انهيار الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في المستلزمات الطبية.

وذكرت كيلة أن عدد الجرحى الكبير يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في قطاع غزة، داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى التدخل الفوري لإدخال المستلزمات الطبية لغزة.

من جهتها دقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، ناقوس الخطر بشأن وضع قطاع الصحة في غزة، مؤكدة أنه على شارف الانهيار.