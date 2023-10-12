انت الأن تتابع خبر تحذيرات من نفاذ الغذاء في قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذر المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي في الارض الفلسطينية المحتلة سامر عبد الجابر ، الخميس، من نفاد الغذاء في قطاع غزة.

واشار عبد الجابر في تصريح لوكالة الانباء الاردنية في غزة، ان الاوضاع تزداد سوءا في ظل انقطاع الكهرباء في القطاع وتأثير ذلك على عمل مطاحن القمح والمخابز ونقاط توزيع المواد الغذائية في ظل الحاجة الماسة للتعامل مع اعداد كبيرة من النازحين سواء في مراكز الايواء التابعة لـ "الاونروا" او لدى اسر مضيفة.

واضاف، ان برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية وقسائم شرائية لآلاف تركوا بيوتهم بسبب القصف، مؤكدا ان هناك محاولات لإدخال مواد غذائية الى القطاع خشية حدوث مجاعة أو كارثة إنسانية.



وشدد على ضرورة فتح ممرات انسانية عاجلة لإدخال المساعدات الى القطاع والسماح للكادر الانساني بالتحرك بأمان وتوفير التمويل اللازم لدعم عمليات الاغاثة التي يتولاها برنامج الغذاء العالمي.