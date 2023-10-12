انت الأن تتابع خبر الصليب الأحمر: الوقود في غزة قد ينفد خلال ساعات قليلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، إن قطاع غزة المحاصر لا يزال لديه بعض الوقود لتشغيل مولدات بما يشمل تلك الموجودة في المستشفيات، لكنه قد ينفد خلال ساعات قليلة.



وقال مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، فابريزيو كاربوني، للصحفيين: "ما نفهمه أنه لا يزال هناك وقود لكن على الأرجح لبضع ساعات لتعمل به المولدات بما في ذلك تلك الموجودة بالمستشفيات".



وأضاف أن من الضروري السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية الموجودة داخل القطاع بالفعل بأمان، مشيرا إلى أن الإمدادات المتناقصة بشدة داخل القطاع لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين لفترة طويلة.



وتابع قائلا: "هناك إمدادات في غزة، وقود وكلور ومساعدات طبية. لدينا بعض مخزونات المساعدات ونرغب في توزيعها".



وأوضح: "بالإمدادات التي لدينا داخل قطاع غزة، لن نتمكن من دعم المدنيين لفترة طويلة. لذلك نحتاج لأن نتمكن من جلب إمدادات إلى غزة".



وكان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم قال، الأربعاء لإذاعة صوت فلسطين، إن ما تبقى من وقود في شركة كهرباء غزة يكفي لما بين 10 و12 ساعة فقط على الأكثر.