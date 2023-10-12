انت الأن تتابع خبر غالانت : الآلاف من مقاتلي حماس تسللوا إلى إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، تسلل الآلاف إلى المستوطنات من مقاتلي حركة حماس قادمين من غزة منذ بدء طوفان الأقصى ،جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه الخميس مع وزراء دفاع دول حلف الناتو.

ومن جهته هدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، بقتل كل من يقترب من السياج الفاصل مع قطاع غزة، مؤكدا أن الجيش مستعد للحفاظ على الأمن من الشمال إلى الجنوب.

وقال هغاري في مؤتمر صحافي إن تم إغلاق كل الثغرات في السياج الأمني، التي قام مقاتلو حركة “حماس” بفتحها يوم السبت الماضي، مهددا بأنه “سيتم قتل كل من يقترب من السياج، الذي رفع بدلا عنه جدار حديدي”.

وأعلن “إرسال قوات بحرية وجوية كي لا يكون هناك أي مجال للوصول من غزة إلى منطقة الغلاف”، مبينا أنه “تم اتمام عملية تجنيد جنود احتياط وإعداد هذه القوات كاملا في العتاد والتدريب والقدرات حتى نستطيع الخروج في طريقنا هذه وإنجاز الأهداف التي وضعناها”.

وشدد هغاري على أن “قواتنا منتشرة بشكل تام على الحدود مع لبنان وسوريا، ومستعدة للحفاظ على الأمن من الشمال إلى الجنوب في كل البلاد”، مؤكدا “أننا نواصل الحفاظ على استعدادنا في كل الأماكن والمواقع من يتحدى اسرائيل ويعمل ضدها سيحظى بهجوم قوي ضده”.