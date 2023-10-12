انت الان تتابع خبر الاحتلال : لا هدنة قبل تحرير الرهائن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إنه لن تكون هناك هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع الرهائن، حسب قولها، وذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".



وتعهدت سلطات الاحتلال بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على عملية طوفان الأقصى العسكرية النوعية التي أطلقتها مع فصائل للمقاومة السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 1300 إسرائيلي.