انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقصف مطاري دمشق وحلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدت الدفاعات الجوية السورية، الخميس، لقصف الاحتلال الاسرائيلي على مطاري دمشق وحلب، وسط أنباء عن تضرر مدارجهما.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومشاهد من استهداف المطارين.

وقالت وزارة الدفاع السورية، إنّ “العدو الإسرائيلي نفذ بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ على مطاري حلب ودمشق الدوليين”.

وأشارت الوزارة إلى أنّ “العدوان الإسرائيلي أدّى إلى تضرر مهابط مطاري دمشق وحلب وخروجهما عن الخدمة”.

واعتبرت الدفاع السورية، أنّ هذا العدوان هو “محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه في غزة”.

وقبل يومين، قالت مصادر سورية مُطّلعة إنّ “الاحتلال قصف بالمدفعية منطقة وادي جملة في ريف درعا الغربي القريب من الجزء الجنوبي من الجولان المحتل”، مشيرةً إلى أنّ المنطقة المستهدفة بالقصف الإسرائيلي عبارة عن أودية تقابل مستوطنة “رمات مغشيميم” بالجزء الجنوبي من الجولان المحتل.

وكانت سوريا قد دانت في بيان، “ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني”، مشددةً على أنّ “ردّ المقاومة يثبت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في أرضه”.

وتخشى “إسرائيل” دخول حزب الله وسوريا معركة “طوفان الأقصى” من الجهة الشمالية للكيان، من أجل مساندة فصائل المقاومة في قطاع غزّة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط على “جيش” الاحتلال، الذي يُعاني ضعفاً وتشتتاً داخلياً.