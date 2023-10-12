انت الأن تتابع خبر تحذيرات من تحول غزة الى مقبرة جماعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، الخميس، إن القطاع دخل منحى خطيرا على صعيد الواقع الإنساني، محذرا من تحوله إلى "مقبرة جماعية" حال تأخر الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

وأضاف معروف في تصريحات اعلامية، أن “قطاع غزة دخل منحنى خطير على صعيد الواقع الإنساني، ويشهد تدهورا غير محدود في كل تفاصيله الخدماتية والمعيشية بعد التوقف التام لإمدادات الكهرباء والمياه”.

ولفت إلى أن “إسرائيل تعمل على محو أحياء سكنية كاملة وتهجير مئات الآلاف من المواطنين قسرا عن منازلهم، وإبادة عائلات بأكملها جراء قصف بيوتهم فوق رؤوسهم”.

وذكر أن “عمليات القصف خلفت مجازر جماعية، وأعداد كبيرة من الشهداء باتت ثلاجات الموتى غير قادرة على استيعابهم، وأعداد متزايدة من الجرحى في ممرات المستشفيات بعد امتلاء الأسرِّة وإشغال جميع غرف العمليات والعناية”.

وتابع أن “هذا الواقع يجعل من غزة منطقة منكوبة تتعرض لعقاب ومجازر إبادة جماعية”.

وحذر معروف من تأخر الاستجابة لنداء الاستغاثة.

وقال “تأخر الاستجابة ستكون نتائجه جعل قطاع غزة مقبرة جماعية، يموت فيه الناس إما بسبب القصف والدمار أو الجوع وعدم توفر المياه الصالحة للشرب أو انتشار الأوبئة والأمراض المعدية”.

هذا وسجلت الجزائر تحفظها على البيان الختامي للاجتماع العربي الطارئ حول الوضع في فلسطين، بدورته غير العادية الذي انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة.