انت الأن تتابع خبر الاحتلال : سنقضي على كبار قادة حماس بما فيهم السنوار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن الهجوم العسكري على حماس يركز على “القضاء” على كبار قادة حركة حماس في قطاع غزة بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستعد لهجوم بري يستهدف نشطاء حماس في قطاع غزة وفي انتظار قرار رسمي.

وقال ريتشادر هيخت للصحافيين “نحن نركز الآن على القضاء على قيادتهم العليا ليس فقط القيادة العسكرية بل الحكومية أيضا وصولا إلى السنوار”، مشيرا الى أنهم “مرتبطون مباشرة” بالعملية غير المسبوقة التي شنتها حماس على إسرائيل قبل ستة أيام.

وأضاف “ننتظر ما ستقرره قيادتنا السياسية بشأن هجوم بري محتمل”.

وتحدث كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري لصحافيين عن خطط الجيش ضد حركة حماس الهادفة الى “سحق قدرة حماس على العمل”، مشددا على أن “كل من يقترب من السياج (الحدودي) سيقتل”.

وفي السياق ، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في لقاء تلفزيوني، أن إسرائيل ستنتقل لمرحلة جديدة في عملياتها العسكرية.

وأضاف أفيخاي أدرعي: "نعمل على تدمير أوكار حركة حماس في غزة"، فيما أشار إلى أن حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع في غزة.

وقال أدرعي إن "الأولوية لنا هي تسديد ضربات قوية لحركة حماس"، كما أكد أن ضربة حماس كانت "مفاجئة" للجيش الإسرائيلي.

وأكمل : "في النهاية سننتصر. نحن شعب إسرائيل، سنقف وسنرد الصاع صاعين".