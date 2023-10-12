انت الأن تتابع خبر الصليب الأحمر: مستشفيات غزة ستفقد الطاقة كليًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف الحد من معاناة المدنيين الناتجة عن الأوضاع في غزة.

وقال المدير الإقليمي للجنة فابريزيو كاربوني في بيان وزعته اللجنة الخميس: مع انقطاع الكهرباء عن غزة، ستفقد المستشفيات مصدر الطاقة، ما يعرض للخطر حياة الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يعتمدون على إمدادات الأكسجين، كما ستتوقف خدمات غسيل الكلى، ولن يكون من الممكن إجراء تصوير بالأشعة السينية.

واكد انه "من دون الكهرباء، ستواجه المستشفيات خطر التحول إلى مشارح، وستعاني الأسر في غزة بالفعل من صعوبة الحصول على مياه نظيفة، ولا يحتمل أب أو أم أن يسقي طفله العطشان ماءً ملوثاً".

وأضاف، في إطار الجهود المبذولة بشأن هذه القضية، نحن حالياً على اتصال بحماس ومسؤولين إسرائيليين، وبصفتنا وسيطاً محايداً، نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل التواصل بين الرهائن وأفراد أسرهم وتيسير أي عملية إطلاق سراح في نهاية المطاف.