انت الأن تتابع خبر قتلى الاحتلال إلى 1400 .. وفيديو المستوطِنة تروي تفاصيل الإفراج عنها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبريّة إنّ قتلى الاحتلال الإسرائيليّ جراء عملية طوفان الأقصى بلغ 1400 قتيلٍ وآلاف الجرحى منهم في حالة خطرة، في

كما استمرّت المقاومة الفلسطينية بإطلاق مئات الصواريخ، مؤكدة أنّ نصيب عسقلان وحدها، في اليومين الخامس والسادس، لا يقل عن 100 صاروخ يوميًا، ووصلت الصواريخ، التي أُطلقت، الخميس، نحو مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، إلى "تل أبيب" وجوراها، اللَّذين يبعدان نحو 75-85 كلم عن غزة، وإلى قلقيلية قرب مستوطنة "كوخاف يائير"، التي تبعد أكثر 91 كلم، وإلى سلفيت قرب مستوطنة "أريئيل"، ووصلت أيضاً إلى مستوطنة "نتانيا"، التي تبعد أكثر من 98 كلم عن غزة، وإلى قلنسوة التي تبعد نحو 99 كلم عن القطاع، وأيضاً إلى مستوطنة "كفار يونا"، التي تبعد 101 كلم، وإلى مستوطنة "غديرا" التي تبعد 112 كم عن غزة.

في سياقٍ متصل روت المستوطِنة، التي أفرج عنها القسام أمس، والتي ادّعى الاحتلال أنّ أقاربها هم من أخذوها إلى قطاع غزّة ولم تفرج عنها حماس، "أفيتال ألدجيم" تفاصيل بشأن تعامل مقاومي كتائب الشهيد عز الدين القسام، حين تم التحفظ عليها بالتزامن مع معركة طوفان الأقصى التي بدأت السبت الماضي، وقالت ألدجيم، في مقابلة صحفية، "إن المقاومين أخرجوها من غرفة آمنة، ومن ثم سمحوا لها بالعودة إلى بيتها برفقة طفليها"، وقالت: إنّهم "تركوها وتركوا الأطفال وتعاملوا معهم باحترام".. وروت المستوطنة الإسرائيلية تفاصيل إفراج كتائب القسام عنها وعن طفلين.