انت الأن تتابع خبر غزة .. توضيح حول تصريحات الأمم المتحدة المتعلقة بالتهجير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر المكتب الإعلاميّ الحكومي في قطاع غزة بيانًا بعد الخبر الذي نقلته رويترز عن مسؤول في الأمم المتحدة عن أنّ الاحتلال أبلغها بضرورة انتقال السكان من شماله إلى جنوبه، وقال المكتب في البيان:

"يحاول الاحتلال بث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة، مستهدفًا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية،من ضمن هذه المحاولات ما يتداول حول الطلب من بعض العاملين بالمؤسسات الدولية التوجه للجنوب، نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية، علمًا أن طواقم هذه المؤسسات مازالت في أماكنها".