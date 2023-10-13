انت الأن تتابع خبر مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشان الأوضاع في فلسطين المحتلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يجتمع أعضاء مجلس الأمن، الجمعة، لإجراء مشاورات مغلقة حول الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

ويشارك بالاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي سيقدم إحاطة.

ودعت البرازيل، رئيسة المجلس للشهر الحالي والإمارات العربية المتحدة، إلى عقد الاجتماع الذي سيترأسه وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية البرازيلية في 11 تشرين الأول، تمت الدعوة إلى الاجتماع "لمعالجة الوضع في قطاع غزة".

كما سيشارك في الاجتماع أيضا المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند.

وهذه هي المرة الثانية التي يعقد بها المجلس مشاورات مغلقة بشأن فلسطين هذا الشهر، علما أنه سيعقد جلسته الشهرية المعتادة في 24 من الشهر الحالي والتي ستكون علنية ومفتوحة.