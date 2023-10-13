انت الأن تتابع خبر التقارير الواردة من غزة تفوق الخيال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع استمرار المجازر في غزة وفرض حصار كارثي على القطاع، أكد الصليب الأحمر الدولي: ان تقارير فرقنا الواردة من غزة تفوق الخيال وتسلسل الأحداث يسير باتجاه آفاق كارثية.

من ناحية ثانية، قالت وزيرة خارجية النرويج أنيكين فيتفلت، ان فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل الماء والكهرباء والغذاء أمر غير مقبول.

وأشارت إلى ان حجم الدمار في غزة هائل، وتخشى أن يواجه السكان المدنيون مصاعب أكبر في الأيام المقبلة، لذا على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للسكان المدنيين في غزة، وفقاً لفيتفلت.

هذا واستشهد 41 مواطنا على الأقل وأصيب العديد من المواطنين، فجر الجمعة جراء قصف طائرات الاحتلال عدة منازل في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد 17 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو مدين في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه تم انتشال أكثر من 10 شهداء من منزل قصفته طائرات الاحتلال في شارع اليرموك بمدينة غزة .

كما استشهد 10 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو جزر شرق رفح جنوب قطاع غزة.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال منزل في منطقة الدحدوح بتل الهوا غرب غزة.