انت الأن تتابع خبر انفجارات في محيط الضهيرة اللبنانية واستنفار أمني في أميركا ماذا يحدث والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم سماع دوي 3 انفجارات في محيط بلدة الضهيرة اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة.

هذا وحلق طيران حربي إسرائيلي في أجواء منطقة الناقورة اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة.

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين شمالا باتجاه هدف تم رصده في الجو.

من ناحية ثانية، كثفت أجهزة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية لحماية اليهود والمسلمين قبل احتجاجات متوقعة على مستوى العالم تأييدا للفلسطينيين الجمعة، لكنها حثت في الوقت نفسه المواطنين على ممارسة أنشطتهم اليومية من دون تغيير.

وقالت الشرطة في أكبر مدينتين أميركيتين من حيث عدد السكان، وهما نيويورك ولوس أنجلوس، إنها ستزيد من الدوريات الأمنية خاصة حول أي كنيس أو مركز يهودي، لكن السلطات أكدت أنها ليست على دراية بأي تهديدات محددة أو ذات مصداقية.