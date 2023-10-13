انت الأن تتابع خبر وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى تل أبيب لدعم الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بهدف إظهار تضامن الولايات المتحدة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى تل أبيب صباح الجمعة، للقاء مسؤولين من الاحتلال بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وتأتي هذه الزيارة، غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب.

من ناحية ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل العقيد ليؤون بار أحد الضباط الكبار بفرقة الضفة الغربية خلال عمليات قتالية في غلاف غزة.

أما فيما يتعلق بالمجازر التي تحدث في غزة، قالت منظمة الصحة العالمية: ان الأزمة في القطاع تتفاقم مع ارتفاع عدد الإصابات بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية، ودعت إلى وضع حد للأعمال العدائية وحماية مرافق الرعاية الصحية في غزة وفتح ممر إنساني فورا لضمان عدم وجود عوائق أمام دخول الإمدادات الصحية والإنسانية، خاصة ان المستشفيات في قطاع غزة على وشك الانهيار.