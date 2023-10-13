انت الأن تتابع خبر وزارة الداخلية في غزة تكشف تفاصيل مروعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الداخلية في غزة خلال بيان صحفي الجمعة: ارتكب الاحتلال جرائم ابادة ومروعة بحق المدنين والمواطنين دون انذار وتشريد مئات الآلاف منذ بدء العدوان على القطاع.

واكدت وزارة الداخلية، كل شيء مستهدف في القطاع، ولا يوجد منطقة خارج نطاق القصف الاسرائيلي.

ولفتت الوزارة إلى تعرض الأطفال والنساء للقتل في كل ساعة، فالاطفال هم ضحايا الارهاب الاسرائيلي، ومئات الأطفال الفلسطينيين قتلوا في قصف الاحتلال.

الاحتلال يحاول تهجير المواطنين من غزة، لكن لن تتكرر الهجرة من غزة الا لاراضي ال48، واثبتوا في منازلكم وارضكم ولن نركع امام الارهاب الاسرائيلي، وفقا للداخلية في غزة.

وناشدت الداخلية العالم كله للتحرك فورا لنصرة اهل غزة، وطالبت أهل الأردن ومصر بالوقوف إلى جانب الفلسطينيين والخروج بجمعة الغضب ضد ارتكاب مجازر الاحتلال.

من ناحية ثانية، يواصل الجيش الاسرائيلي حشد قواته في غلاف غزة.