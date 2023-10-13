انت الأن تتابع خبر فيديو .. تعرض موظف بالسفارة الإسرائيلية لدى بكين للطعن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردا على ما يرتكبه الاحتلال من مجازر في قطاع غزة، تعرض موظف إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية في بكين لهجوم بالطعن، الجمعة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الموظف يخضع للعلاج في المستشفى، مشيرة إلى أن حالته مستقرة، ويجري التحقيق في خلفية الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الدبلوماسي "تعرض لهجوم في منطقة ليست قريبة من السفارة".



وفي وقت سابق من الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "خيبة أملها الكبيرة"، إزاء عدم إدانة الصين لهجوم حماس.