انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: الهجرة ليست في قاموسنا إلّا لمدننا المحتلة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكريّ المسلح لحركة حماس، في بيانٍ مسجّل مقتضب يبدو أنّه جاءَ ردًا على منشورات الاحتلال وما تتناقله المنظمات الدولية حول تهجير الفلسطينيين، إنّ "العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين، وأقول للاحتلال إن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".

وقال أبو عبيدة: "وجهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخًا على عسقلان و50 صاروخًا على سديروت، وقصفنا مطار بن غوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير".