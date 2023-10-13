انت الأن تتابع خبر بوتين يحذر من شن الاحتلال هجومًا بريًا في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة من أن شنّ الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا في غزة سيؤدي إلى “خسائر غير مقبولة على الإطلاق بين المدنيين” الفلسطينيين.

وأضاف “إن استخدام آليات ثقيلة في مناطق مدنية هي مسألة معقدة لها تبعات خطيرة… الأهم الآن هو وقف إراقة الدماء”، مضيفا أن روسيا “مستعدة للعمل مع شركاء لهم دور بناء”.

وكانت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.