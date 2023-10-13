انت الأن تتابع خبر إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع ، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري في محيط مستعمرة "بيت إيل"، أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط رام الله، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.