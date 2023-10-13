انت الأن تتابع خبر الاحتلال يقتحم منزلًا في القدس تمهيدا لهدمه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفاد مصدر اعلامي محلي، نقلا عن محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال أبلغت العائلة بضرورة إخلاء منزلها تمهيدا لهدمه، وذلك عقب مداهمته والعبث بمحتوياته.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشهيد المحتسب (21 عاما)، مساء أمس الخميس، خلال تواجده قرب المدرسة الرشيدية، القريبة من السور الشمالي للبلدة القديمة بالقدس المحتلة، ما أدى لاستشهاده.