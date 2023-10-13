انت الأن تتابع خبر أردوغان: قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قرار عدم إدخال المواد الأساسية إلى غزة وصمة عار في جبين من أصدره.



و قال أردوغان ، خلال كلمة ألقاها في إسطنبول الجمعة، إن كان لدى الغرب أدنى احترام لحقوق الإنسان فإن عليه أن يناقش أنواع المساعدات الواجب إرسالها إلى القطاع.



وأضاف أن أنقرة تتفاوض مع جميع الأطراف بشكل مكثف من أجل إطلاق سراح الأسرى.



وأكد الرئيس التركي أن لا مجال لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.